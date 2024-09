https://fr.sputniknews.africa/20240907/14-pays-africains-vont-soutenir-loms-en-afrique-1068192683.html

14 pays africains vont soutenir l’OMS sur le continent

14 pays africains vont soutenir l’OMS sur le continent

Sputnik Afrique

Plusieurs pays du continent se sont engagés à soutenir activement les investissements de l'OMS pour pallier les menaces qui pèsent sur la santé des populations... 07.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-07T19:39+0200

2024-09-07T19:39+0200

2024-09-07T20:20+0200

international

oms

santé

investissements

monkeypox (variole de singe)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104364/35/1043643593_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_d6d1317566f7bebd181c7dc627d9cd36.jpg

Quatorze pays du continent se sont engagés à verser plus de 45 millions de dollars dans le cadre du cycle d’investissement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rapporte un communiqué de l'instance.Cet engagement a été pris lors de la réunion du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique.L'OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont par ailleurs lancé une stratégie en dix points contre l'épidémie de variole du singe.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, oms, santé, investissements, monkeypox (variole de singe)