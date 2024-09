https://fr.sputniknews.africa/20240906/une-chambre-de-commerce-russo-africaine-voit-le-jour-au-forum-de-vladivostok-1068168778.html

Une chambre de commerce russo-africaine voit le jour au Forum de Vladivostok

Une chambre de commerce russo-africaine voit le jour au Forum de Vladivostok

Sputnik Afrique

L’annonce a été faite par Douai Tai Henri, Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire-Russie. 06.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-06T09:31+0200

2024-09-06T09:31+0200

2024-09-06T09:31+0200

afrique subsaharienne

russie

côte d'ivoire

commerce

industrie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062269351_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ec29e414aaf3993d7180a536e81526fc.jpg

"Je tiens à vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie russo-ivoirienne s'étend au format de Chambre de commerce et d'industrie russo-africaine", a-t-il dit lors d'une session du Forum économique oriental qui se tient dans la ville russe de Vladivostok.Voici les objectifs de la Chambre de commerce et d’industrie russo-africaine:️La Chambre russo-africaine investira "dans le développement du capital humain dans les régions du monde de l'Est et du Sud", construira "des systèmes de sécurité et protégera les gens de la terreur", a déclaré Douai Tai Henri.

afrique subsaharienne

russie

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, russie, côte d'ivoire, commerce, industrie