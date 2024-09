https://fr.sputniknews.africa/20240906/les-sanctions-contre-les-medias-russes-trahissent-un-double-standard-occidental-1068172214.html

Les sanctions contre les médias russes trahissent un double standard occidental

Sputnik Afrique

Washington et ses soutiens trahissent leurs propres valeurs en matière de liberté de la presse, lorsqu'ils censurent les médias russes

En censurant les médias russes, les États-Unis et leurs alliés actent la "perte des valeurs qu'ils prêchent au monde entier", a déclaré à Sputnik Abdel Salam Bashaga, chef du groupe parlementaire d'amitié algéro-russe. Selon lui, c'est une preuve supplémentaire de la confusion de l'Occident collectif et de son deux poids, deux mesures concernant la liberté d'expression, les médias et les droits de l'homme. Ces sanctions démontrent aussi la volonté de l’Occident d’imposer sa vision à la communauté internationale, notamment dans le contexte de la crise à Gaza, a-t-il ajouté.

