https://fr.sputniknews.africa/20240906/la-flotte-du-nord-russe-mene-des-exercices-en-mer-de-barents-1068181516.html

La Flotte du Nord russe mène des exercices en mer de Barents

La Flotte du Nord russe mène des exercices en mer de Barents

Sputnik Afrique

Des manœuvres anti sous-marins, de défense contre les drones et les sabotages ont été réalisées par la Flotte du Nord au cours d'un exercice spécial en mer de... 06.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-06T20:51+0200

2024-09-06T20:51+0200

2024-09-06T20:51+0200

russie

mer de barents

flotte russe du nord

exercices militaires

exercices navals

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103160/80/1031608041_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8c2a6b44dfa27e4918735966a54ab6e3.jpg

La Flotte a mené une série d'exercices spéciaux sur les types de soutien à la Marine, raconte un communiqué de la Marine russe.Environ 20 navires, navires de soutien et 6 avions ont été impliqués.Une attention particulière a été accordée à l'organisation de la défense anti-sabotage, à la lutte contre les nageurs de combat et les systèmes robotiques de l'ennemi conventionnel.Ont aussi été réalisées:des destructions de mine flottantes ;des manœuvres avec des systèmes d'éclairage, en cas de panne d'éléments du système de surveillance côtière;des exercices de lutte contre les drones navals et aériens.

russie

mer de barents

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, mer de barents, flotte russe du nord, exercices militaires, exercices navals