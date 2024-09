Grace à la toute nouvelle application, vous pourrez avoir accès à l’information encore plus rapidement qu'avant, 24h/24 et 7j/7. Principales caractéristiques : Téléchargez gratuitement ici.

Découvrez l'application Sputnik Ethiopie en amharique

Avec l'application Sputnik Ethiopie en amharique, vous serez les premiers à recevoir les dernières actus éthiopiennes et africaines, à vous renseigner sur les événements mondiaux majeurs et à lire les commentaires approfondis d'éminents hommes politiques et experts africains et internationaux.