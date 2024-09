https://fr.sputniknews.africa/20240906/de-la-guerre-aux-inondations-le-soudan-fait-face-a-des-deluges-majeurs-1068177909.html

De la guerre aux inondations: le Soudan fait face à des déluges majeurs

De la guerre aux inondations: le Soudan fait face à des déluges majeurs

Sputnik Afrique

Depuis fin août, une grande partie du pays reste inondée: 20 villages ont été emportés, plus d’une centaine de personnes sont portées disparues. Reportage de... 06.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-06T18:14+0200

2024-09-06T18:14+0200

2024-09-06T18:14+0200

afrique de l'est

soudan

inondation

barrages

village

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/06/1068177552_0:56:720:461_1920x0_80_0_0_87063bb6329e603def0f0e3c4035ca1c.jpg

"Des villages entiers sont piégés; les gens n’ont ni nourriture, ni eau potable et personne ne peut les faire sortir", explique à Sputnik Nidal Mahdi, bénévole humanitaire. Pour lui, "il n'y a jamais rien eu de pareil, avec des villages entiers qui ont été emportés, c'est pourquoi on l'appelle la Grande inondation". Les habitants des zones sinistrées risquent la famine et des épidémies de maladies infectieuses, avertit-il.Actuellement, il y a un urgent besoin de tentes, déplore la militante Lubna al Rahman.Le barrage d’Arbaat, au nord de la ville de Port-Soudan, s'est effondré le 1 septembre suite aux averses. La rupture a été causée "par la négligence", lance Navarah Abmohammed Bafli, chercheur au Collège de développement communautaire de l'Université de la mer Rouge au Soudan. "Une grande quantité de limon s’était accumulée dans le réservoir et n’a pas été éliminée. Il a bouché les vannes et elles n'ont pas bien fonctionné. Puis les pluies sont arrivées et maintenant nous sommes confrontés à un tel désastre", explique-t-il.Ce barrage est la principale source d'approvisionnement en eau de Port-Soudan, la deuxième plus grande ville du pays. Jusqu’à 50.000 personnes vivant dans les zones situées à l’ouest du barrage ont été gravement touchées, selon l’OCHA, bureau onusien de la Coordination des affaires humanitaires.

afrique de l'est

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, soudan, inondation, barrages, village, opinion