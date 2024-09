https://fr.sputniknews.africa/20240906/afrique-du-sud-un-fragment-de-meteorite-rare-decouvert-dans-le-cap-oriental-1068168146.html

Un fragment de météorite rare découvert dans le Cap-Oriental, en Afrique du Sud

Un fragment de météorite rare a été découvert dans la ville sud-africaine du Cap-Oriental, à 1.470 km de Pretoria, ont révélé jeudi des scientifiques.La météorite, qui s'est divisée en plusieurs fragments plus petits avant de chuter dans la province du Cap-Oriental, a donné lieu à une enquête scientifique collaborative impliquant des chercheurs de l' Université du Witwatersrand, de l'Université Nelson Mandela et de l'Université Rhodes.L'incident coïncide avec l'entrée d'un astéroïde rocheux dans l'atmosphère terrestre à très grande vitesse, a-t-il expliqué, notant que la friction avec l'atmosphère a créé une "boule de feu spectaculaire" et provoqué sa fragmentation en vol.Parmi les témoins oculaires, les chercheurs ont cité Eli-zé, une petite fille de neuf ans qui était assise sur le porche de ses grands-parents à Nqweba lorsqu'elle a vu une pierre sombre tomber du ciel et atterrir près d'un figuier sauvage dans le jardin. La pierre, noire et brillante à l'extérieur et grise claire, était encore chaude lorsqu'elle l'a ramassée et montrée à sa mère.La scientifique Leonidas Vonopartis a indiqué que des événements comme ceux-ci sont "incroyables et très excitants", à la fois pour le public qui assiste à ces chutes et pour les scientifiques qui obtiennent des informations inestimables en étudiant les bolides et les roches.Elle a déclaré qu’au cours des prochaines semaines, une équipe de chercheurs et d'astronomes affiliée à la Société astronomique d'Afrique australe recueillera des données auprès d'observatoires officiels et de témoins oculaires pour reconstituer les détails de l'événement. Ils rechercheront également d'autres fragments de météorite.Les premières recherches scientifiques porteront sur l'analyse microscopique et géochimique du fragment, afin de le classer complètement et de comprendre son origine, souligne la scientifique, arguant que cette étude pourrait permettre de mieux comprendre la région d'origine de la météorite dans l'espace et éventuellement d'identifier son corps parent.La météorite de Nqweba est considérée comme une météorite achondritique, un type rare du groupe Howardite-Eucrite-Diogenite. Elle pèse moins de 90 g et a un diamètre avant fragmentation d'environ 5 cm.

