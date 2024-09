https://fr.sputniknews.africa/20240905/niger-ce-nest-plus-une-blague-on-parle-de-changement-climatique-selon-un-meteorologue-1068167188.html

Niger: "Ce n'est plus une blague, on parle de changement climatique", selon un météorologue

Niger: "Ce n'est plus une blague, on parle de changement climatique", selon un météorologue

Katiellou Lawan Gaptia, Directeur Général de la météorologie nationale du Niger, a ainsi commenté pour Sputnik Afrique les inondations dans la région. 05.09.2024, Sputnik Afrique

"Nous avons l'augmentation de plus de 200% dans certaines régions, 150%, 100% par rapport à l'année passée ou bien par rapport à la moyenne", alerte le spécialiste. Selon lui, les précipitations sont hors norme même dans les régions où, normalement, il n’y en a pas assez. Pire encore, cette situation va continuer au mois de septembre, analyse le météorologue. L’État nigérien a mis en place un comité pour la gestion des conséquences des inondations, et un dispositif spécial a été créé pour donner toutes les informations et les conseils, les avis et les alertes à la population, témoigne-t-il.

