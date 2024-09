https://fr.sputniknews.africa/20240905/moscou-a-des-projets-militaro-techniques-en-afrique-dune-valeur-de-plus-de-500-millions-de-dollars-1068153108.html

Moscou a des projets militaro-techniques en Afrique d’une valeur de plus de 500 millions de dollars

Moscou a des projets militaro-techniques en Afrique d’une valeur de plus de 500 millions de dollars

Sputnik Afrique

La Russie développe des projets de coopération militaro-technique avec l'Afrique d'une valeur de plus de 500 millions de dollars, a fait savoir... 05.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-05T09:04+0200

2024-09-05T09:04+0200

2024-09-05T09:04+0200

rosoboronexport

afrique subsaharienne

russie

coopération militaire

armes

munitions

licence

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/06/1064946988_0:0:3064:1723_1920x0_80_0_0_d3852e912ab5ffab4a33c19124322f2a.jpg

Il s’agit d’une "coopération industrielle dans le domaine de la production sous licence d'armes légères et de munitions, ainsi que de véhicules blindés et de navires de combat à grande vitesse", a déclaré Alexandre Mikheev, directeur général de Rosoboronexport, en marge de l’exposition internationale Egypt International Airshow.Le coût total des projets dépasse 50 milliards de roubles, soit 560 millions de dollars.Il y a des projets de coentreprises pour la production et la maintenance de véhicules blindés, d'équipements aéronautiques et automobiles et d'armes légères. Précédemment, Alexandre Mikheev avait fait savoir que la Russie travaillait avec plus de 40 pays africains dans le domaine militaro-technique.

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

rosoboronexport, afrique subsaharienne, russie, coopération militaire, armes, munitions, licence