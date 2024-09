https://fr.sputniknews.africa/20240905/macron-nomme-michel-barnier-ancien-commissaire-europeen-premier-ministre-1068160050.html

Emmanuel Macron nomme Michel Barnier, ancien commissaire européen, Premier ministre

L'homme politique remplacera Gabriel Attal, démissionnaire depuis le 16 juillet. La nomination arrive 60 jours après les législatives. 05.09.2024, Sputnik Afrique

Ce 5 septembre, peu avant l’annonce de sa nomination, Michel Barnier a eu un entretien avec Emmanuel Macron.L’homme politique devient ainsi le Premier ministre le plus âgé de la Ve République, 60 jours après le second tour des élections législatives.Âgé de 73 ans, ce membre du parti Les Républicains fait preuve d’une longue carrière politique.Michel Barnier a été élu député français pour la première fois en 1978, en devenant ainsi le plus jeune parlementaire à l’époque.Dans les années 1990, il a été ministre à plusieurs reprises dans les gouvernements d'Édouard Balladur, d'Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffarin ou encore de François Fillon.En 2009, il est élu député européen.En tant que commissaire européen, il a été chargé en 2016 de mener les négociations au nom de l’Union européenne avec le Royaume-Uni, liées au Brexit.

