Le paiement en devises nationales permettra aux pays africains de retrouver leur autonomie monétaire

Le paiement en devises nationales permettra aux pays africains de retrouver leur autonomie monétaire

C'est ce qu'a affirmé assure Don-Mello Senin Ahoua Jacob, vice-président du parti PPA-CI, au micro de Sputnik Afrique. 05.09.2024, Sputnik Afrique

Actuellement, les monnaies du continent sont "soit sous le contrôle de la France, soit sous le contrôle du Fonds monétaire international", ce qui mène à l’endettement en dollars et coûte "de plus en plus cher aux pays africains, les étouffant dans leur développement", affirme Don-Mello Senin Ahoua Jacob, en marge du Forum économique oriental.Ce même sujet a été évoqué par Vladimir Poutine à la session plénière.

