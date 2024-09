En juillet-août, ce pays africain a acheté environ 270.000 tonnes de blé, selon l'Union des exportateurs de céréales, organisation non gouvernementale russe à... 05.09.2024, Sputnik Afrique

Le Nigeria rentre dans le top 10 des importateurs de blé russe

© Sputnik . Ilya Naimouchine Accéder à la base multimédia Épis de blé, image d'illustration © Sputnik . Ilya Naimouchine / Accéder à la base multimédia

En juillet-août, ce pays africain a acheté environ 270.000 tonnes de blé, selon l'Union des exportateurs de céréales, organisation non gouvernementale russe à but non lucratif.