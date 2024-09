https://fr.sputniknews.africa/20240905/la-transformation-des-villes-africaines-servira-de-moteur-de-developpement-economique-1068163498.html

La transformation des villes africaines servira de "moteur de développement économique"

La transformation des villes africaines servira de "moteur de développement économique"

05.09.2024

"L’avenir des villes africaines est prometteur. Elles représentent un énorme potentiel de développement", a dit Adanech Abeibie, rapporte l’ENA.La maire d'Addis-Abeba a évoqué la stratégie urbaine de la ville: "Nous nous efforçons de transformer la ville pour le bénéfice des citoyens et de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Nous sommes guidés par une approche centrée sur les personnes et veillons à ce que notre transformation soit équitable et inclusive". Adanech Abeibie a souligné des progrès significatifs en matière d’urbanisation en Afrique, ainsi que la nécessité de concevoir des stratégies pour la transformation des villes du continent.Le forum se tient jusqu’au 6 septembre dans la capitale éthiopienne en présence de hauts responsables venus de tout le continent.

