En s'attaquant aux médias russes, Washington veut faire taire "toute forme de voix alternative"

Les États-Unis veulent étouffer les discours alternatifs et accusent une fois de plus les médias russes d'ingérence dans les élections américaines comme lors... 05.09.2024, Sputnik Afrique

Les sanctions contre les personnalités liées à Sputnik et RT sont une tentative de rejouer le "Russiagate", pour discréditer des médias critiquant la politique étrangère américaine, a déclaré à Sputnik Larry Johnson, ancien analyste de la CIA.Les accusations d'ingérence russe dans les élections de 2016 ont été éventées et sont une opération démocrate menée par Hillary Clinton et son équipe, a-t-il rappelé.Une "ingérence électorale" a bien lieu, mais elle vient du gouvernement américain qui tente de contrôler les discours pour son bénéfice, conclut-il.

