https://fr.sputniknews.africa/20240905/des-armements-et-satellites-russes-presentes-au-salon-aeronautiques-del-alamein-1068165332.html

Des armements et satellites russes présentés au salon aéronautiques d'El-Alamein

Des armements et satellites russes présentés au salon aéronautiques d'El-Alamein

Sputnik Afrique

La société russe Rosoboronexport a exposé plusieurs armements au salon aéronautique international d'El-Alamein, rapporte un correspondant de Sputnik. 05.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-05T20:48+0200

2024-09-05T20:48+0200

2024-09-05T22:05+0200

international

armements

ka-52k

orlan-10 (drone)

exposition

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/06/1059750952_0:340:2976:2014_1920x0_80_0_0_56369180f56ab56552ecd0988237e858.jpg

Des produits militaires russes et des modèles de satellites ont été exposés au salon aéronautique international d'El-Alamein, rapporte un correspondant de Sputnik.La société russe Rosoboronexport, qui fait partie de Rostec, a notamment montré:l'hélicoptère Ka-52;les drones Orlan-10E et Orlan-30;le missile Izdeliye 305E;le système de lutte contre les drones et de contrôle de l’espace aérien RB-504P-E.Plus de 200 entreprises de 80 pays participent à cette exposition organisée avec le soutien des ministères de la Défense et de l’Aviation civile de l’Égypte.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, armements, ka-52k, orlan-10 (drone), exposition