L'Égypte et la Somalie vont mener des exercices militaires conjoints

L'Égypte et la Somalie vont mener des exercices militaires conjoints

Le Caire et Mogadiscio vont organiser des exercices militaires, ont déclaré des responsables de sécurité égyptiens au journal The National. 04.09.2024, Sputnik Afrique

La marine, l'armée de terre et de l'air des deux pays seront impliquées dans ces manœuvres, rapporte The National. L'annonce de ces exercices intervient après que l''Égypte a écrit une protestation au Conseil de sécurité de l'ONU, dénonçant le remplissage du " barrage de la Renaissance" par l'Éthiopie. L'Égypte avait récemment envoyé des troupes et du matériel militaire en Somalie, dans le cadre d'un accord de coopération signé le mois dernier. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères avait dénoncé des décisions déstabilisantes pour la région de la Corne de l’Afrique.

