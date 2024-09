https://fr.sputniknews.africa/20240904/le-nigeria-devrait-collaborer-avec-des-societes-russes-dhydrocarbures-selon-une-responsable-1068146304.html

Le Nigéria devrait collaborer avec des sociétés russes d'hydrocarbures, selon une responsable

La Russie est une puissance pétrolière et gazière, tout comme le Nigéria sur le continent africain, ce qui devrait pousser les deux pays à s'entendre dans ce...

Le pays aurait intérêt à attirer des entreprises russes pour ses projets d'exploration et de développement de gisements pétroliers et gaziers, a déclaré à Sputnik Weyinmi Éribo, directrice de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture des femmes.La Russie possède les technologies, les connaissances et l’expérience dans le domaine de la production pétrolière, a-t-elle ajouté.Le Nigéria est intéressé pour recevoir des technologies russes dans le secteur pétrolier et gazier, avait déjà déclaré en juin 2023 Gabriel Aduda, secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères du Nigéria, lors du sommet Russie-Afrique.

