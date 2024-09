https://fr.sputniknews.africa/20240904/la-russie-renforce-les-centrales-nucleaires-de-koursk-et-de-zaporojie-contre-les-impacts-exterieurs-1068144736.html

La Russie renforce les centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié contre les impacts extérieurs

La Russie est en train de renforcer la stabilité des centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié contre les impacts extérieurs, a fait savoir le ministre... 04.09.2024, Sputnik Afrique

"Nous prenons actuellement un certain nombre de mesures (…), mais je souligne qu'il s'agit d'un problème très grave. Les centrales nucléaires sont très vulnérables en cas de combats", a avancé Sergueï Tsivilev.La situation des centrales nucléaires de Koursk et de Zaporojié, selon le ministre, est difficile. Ces installations, construites à l'époque soviétique, "ont été conçues pour garantir une sécurité très stricte, mais seulement en cas de problèmes technologiques". Par contre, "personne n'a pensé à la sécurité des centrales nucléaires lors d'attaques de drones, d'artillerie ou de missiles. Bien entendu, elles ne sont pas protégées contre ces urgences".Le ministre a rappelé que la Russie protège non seulement ses habitants, mais également les Ukrainiens et les Européens, car "si une sorte d'urgence survenait, un nuage radioactif survolerait l'Ukraine et s'envolerait vers l'Europe".

