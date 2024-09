https://fr.sputniknews.africa/20240904/aux-jeux-paralympiques-a-paris-un-champion-iranien-na-pas-pu-trouver-un-lit-adapte-pour-sa-taille-1068148345.html

Aux Jeux paralympiques à Paris, un champion iranien a eu du mal à trouver un lit convenable

"Il n’y prête pas attention, il peut dormir sur un matelas à même le sol, il a l’objectif principal dans sa tête!", a indiqué son entraîneur, relayé par les médias. Il a salué son "état d’esprit de champion", capable de s’adapter à tout.Au sein de la sélection nationale, l’Iranien a remporté la médaille d'or aux Jeux paralympiques d'été de 2016 et en 2021. Il a trois Ballons d’or du meilleur joueur du monde (2019, 2021 et 2022) et est le plus grand homme d'Iran, le plus grand sportif paralympique de tous les temps et le second plus grand humain en vie.Morteza Mehrzad Selakjani, 36 ans, est atteint d'acromégalie, soit d’une production excessive de l'hormone de croissance. À l’âge de 16 ans il a été victime d’un accident de vélo, ce qui avait stoppé la croissance de sa jambe droite.L’équipe iranienne du volley-ball assis affrontera le 5 septembre une sélection égyptienne en demi-finales.

