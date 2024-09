https://fr.sputniknews.africa/20240904/aucun-paiement-transfrontalier-russe-na-ete-suspendu-malgre-les-sanctions-selon-un-responsable-1068149089.html

Aucun paiement transfrontalier russe n'a été suspendu malgré les sanctions, selon un responsable

Les sanctions contre la Russie mais aussi contre ses partenaires n'empêchent pas les paiements internationaux, qui empruntent de nouvelles voies, a expliqué... 04.09.2024, Sputnik Afrique

international

paiement

sanctions économiques

sanctions antirusses

économie

L'Occident tente de freiner les paiements internationaux avec la Russie, mais ceux-ci ne sont pas suspendus et passent par d'autres canaux, a déclaré Roman Tchekouchov, vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, lors du Forum économique oriental.Le responsable a rappelé l'importance des règlements en monnaies nationales et de l'intégration des solutions numériques.

