Vladimir Poutine en visite d’État en Mongolie - images

Vladimir Poutine en visite d’État en Mongolie - images

Le Président russe se trouve en visite d’État en Mongolie à partir du 2 septembre. Il a été officiellement accueilli ce 3 septembre par le dirigeant mongol... 03.09.2024, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine est arrivé pour la rencontre avec son homologue mongol à bord d'une Aurus. Le chef de l'État russe a été accueilli par une garde d'honneur et des gardes à cheval en uniformes "médiévaux", une jeune fille en costume national lui a également présenté un bouquet de fleurs.Il devrait prendre part aux célébrations consacrées au 85e anniversaire de la victoire conjointe des forces armées soviétiques et mongoles sur la rivière Khalkha. Les deux chefs d’État participeront également à la signature des documents à l'issue des négociations et feront une déclaration aux médias, a indiqué le Kremlin.

