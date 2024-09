https://fr.sputniknews.africa/20240903/un-laboratoire-ukrainien-a-donbass-fabrique-des-munitions-avec-une-substance-chimique-interdite--1068137170.html

Un laboratoire ukrainien à Donbass fabrique des munitions avec une substance chimique interdite

Celles-ci sont ensuite larguées à l'aide de drones sur la ligne de front, a révélé à Sputnik un prisonnier ukrainien qui faisait partie de cette unité. 03.09.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, le labo produirait 10 décharges par jour avec du chloropicrine, molécule qui irrite les yeux, le nez et la gorge. Les militaires impliqués dans l’utilisation devaient porter des vêtements civils et garder leurs activités secrètes. Le laboratoire est mobile et change souvent de localisation pour fuir les frappes russes.

