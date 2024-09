https://fr.sputniknews.africa/20240903/les-emirats-arabes-unis-uvrent-avec-les-brics-pour-etablir-des-relations-economiques-equilibrees-1068126108.html

Les Émirats arabes unis œuvrent avec les BRICS pour établir des relations économiques équilibrées

Selon le vice-ministre des Finances, la coopération entre son pays et les BRICS vise actuellement à identifier les possibilités d'accroître les échanges... 03.09.2024, Sputnik Afrique

Les Émirats arabes unis souhaitent soutenir ces efforts par l'échange de connaissances, a ajouté Younis Haji Al-Khoory. À terme, ils contribueront à la mise en place d'un cadre économique et financier mondial respectueux des normes de justice, de représentation et d'inclusion, fondées sur les principes du multilatéralisme économique, a-t-il avancé. Les BRICS ont été créés en 2006 et comprenaient initialement le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. En 2011, l’Afrique du Sud a rejoint le groupe. Au cours du deuxième élargissement en août 2023, six nouveaux membres ont été acceptés: l’Égypte, l’Iran, l’Argentine, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie. Buenos Aires a par la suite refusé d'adhérer au bloc, alors que les cinq autres pays en font partie depuis le 1er janvier 2024.

