https://fr.sputniknews.africa/20240903/en-crimee-pour-une-formation-supplementaire-dix-africains-ont-suivi-un-cursus-a-luniversite-locale-1068133883.html

En Crimée pour une formation supplémentaire: dix Africains ont suivi un cursus à l'université locale

En Crimée pour une formation supplémentaire: dix Africains ont suivi un cursus à l'université locale

Sputnik Afrique

Les participants au projet originaires d'Égypte, du Congo, de Tunisie et du Soudan ont déjà obtenu des diplômes d'universités russes. En été, ils ont... 03.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-03T17:07+0200

2024-09-03T17:07+0200

2024-09-03T17:07+0200

russie

afrique

égypte

république du congo

tunisie

soudan

afrique subsaharienne

maghreb

enseignement supérieur

crimée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/03/1068131195_0:44:1128:678_1920x0_80_0_0_80f40822bc5614d2efe6d82303931bd9.jpg

Les participants ont acquis des connaissances qu'ils pourront mettre en pratique à l'avenir, a souligné le premier vice-recteur de l'établissement. De plus, ils ont eu la possibilité de découvrir la péninsule et son patrimoine culturel. Le projet est réalisé dans le cadre de l'Université du réseau russo-africain. Il vise à établir un partenariat égal entre les universités russes et africaines dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la science.

russie

afrique

égypte

république du congo

tunisie

soudan

afrique subsaharienne

maghreb

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, égypte, république du congo, tunisie, soudan, afrique subsaharienne, maghreb, enseignement supérieur, crimée