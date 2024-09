https://fr.sputniknews.africa/20240903/annonce-des-laureats-du-concours-de-photojournalisme-stenine-1068126213.html

Annonce des lauréats du concours de photojournalisme Stenine - photos

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 3 septembre à Moscou, au Musée d'État d'histoire contemporaine de la Russie. 03.09.2024, Sputnik Afrique

Le Grand Prix du 10e Concours international de photojournalisme Stenine a été décerné à Anna Pliousnina, photographe de Saint-Pétersbourg. Le jury international a unanimement attribué cette distinction à sa série de photographies intitulée Regarder une personne dans les yeux, consacrée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique et à leurs proches.Anna Pliousnina:"J'ai rencontré pour la première fois des personnes autistes en enseignant dans un atelier photo inclusif. Il s'agissait d'adolescents qui assistaient aux cours accompagnés de leurs mères. Les troubles du spectre autistique ne sont pas toujours visibles de l'extérieur et peuvent se manifester sous différentes formes et à divers degrés. Pour ces enfants particuliers, un diagnostic précoce est crucial, ainsi que la possibilité de trouver leur place dans un monde où ils se distinguent de la majorité. Je suis impressionnée par la force d'esprit des femmes qui accompagnent constamment leurs enfants, par leur amour qui leur donne la force de lutter contre le diagnostic malgré tout."Sa série de photos a été présentée dans la catégorie "Portrait. Héros de notre époque".Les lauréats des différentes catégories du concours 2024 ont également été annoncés.Dans la catégorie "Actualités principales", le prix de la meilleure photographie individuelle a été attribué à l'œuvre de Vladislav Nekrassov, photographe de Novossibirsk, intitulée Son devoir. Elle dépeint un pilote de la compagnie aérienne Ural Airlines ayant effectué un atterrissage d'urgence dans un champ de la région de Novossibirsk.Pour les séries dans la même catégorie, le premier prix a été attribué à Frédérique Gelinas, d'Italie, pour sa série Le temps de l'agave, qui raconte l'histoire d'une variété d'agave utilisée pour produire du mezcal. La demande croissante pour ce spiritueux exerce une pression sur le Mexique, sans tenir compte du temps de croissance naturel des plantes. Le système de production d'agave se trouve à la croisée des traditions anciennes et de la modernité changeante.Dans la catégorie "Sport", le premier prix pour la photographie individuelle a été décerné à Mohammed Suman du Bangladesh, pour son œuvre Les enfants de Chittagong jouent dans la boue, qui capture l'image d'une ville dépourvue d'aires de jeux où les enfants pourraient passer leur temps libre.Dans la catégorie la plus populaire du concours, "Ma planète", le prix de la meilleure photo individuel est revenu à Paula Jesus Brignardello d'Italie, pour son cliché intitulé Là où le vert n'est pas la couleur de la vie. Le photographe y exprime sa vision selon laquelle l'enfer prend une teinte verte, où la survie devient une lutte non seulement pour la nourriture, mais aussi pour chaque respiration.Pour les séries dans la catégorie "Ma planète", la meilleure série a été celle de Mosfiqur Rahman Johan du Bangladesh, intitulée Souvenirs de la vie avant le progrès. Elle réunit les moments les plus marquants des souvenirs d'enfance du photographe, mettant en avant les problèmes complexes d'identité, d'appartenance et de perte auxquels sont confrontées les personnes.Dans la catégorie "Portrait. Héros de notre époque", les meilleures œuvres ont été réalisées par des photojournalistes de Russie et d'Inde. L'œuvre d'Alexandre Ochchepkov, de Novossibirsk, intitulée Les enfants ont peur, et je suis père moi-même, raconte l'histoire d'un manutentionnaire originaire d'Azerbaïdjan, Rza Rzaev, qui, lors d'un accident en ville, a porté des enfants à travers de l'eau bouillante. L'argent collecté par les habitants pour acheter un billet afin que Rza puisse voir sa famille a été donné par ce dernier à un orphelinat. "Les enfants ont peur, et je suis père moi-même", disait Rza.La série Veuves bannies du reporter indien Rajendra Pandey, consacrée à la ville de Vrindavan en Inde, où vivent environ 20.000 veuves maltraitées par leurs propres familles, a également été primée.Enfin, les photos les plus atmosphériques ont été présentées dans la catégorie "Vue d'en haut. Photo individuelle". Le prix a été décerné à l'œuvre envoûtante par ses lignes et ses couleurs Fleurs de lys de Aung Chan Thar, du Myanmar. Elle présente un matin tranquille, où les habitants du Vietnam nettoient délicatement les fleurs de lys avec de l'eau, soulignant leur beauté naturelle. Vu du ciel, ce rituel simple ressemble à une danse élégante, avec des motifs complexes et des fleurs de couleurs vives sur fond de paysage serein.Les autres prix dans les catégories ont été attribuées comme suit:Dans la catégorie "Actualités principales. Photo individuelle"Dans la catégorie "Actualités principales. Série de photos"Dans la catégorie "Sport. Photo individuelle"Dans la catégorie "Ma planète. Photo individuelle"Dans la catégorie "Ma planète. Série de photos"Dans la catégorie "Portrait. Héros de notre temps. Photo individuelle"Dans la catégorie "Portrait. Héros de notre temps. Série de photos"Dans la catégorie "Vue d'en haut. Photo individuelle"La cérémonie à Moscou marquera le début de la tournée d'exposition traditionnelle des photos des lauréats. Ce roadshow international prévoit déjà des escales dans des galeries en Éthiopie, en Serbie et en Argentine, sachant que la tournée continuera de s'étendre à d'autres régions.À propos du concoursLe concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site du journal China Daily (Chine), le site The Paper (Chine), le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

