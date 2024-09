https://fr.sputniknews.africa/20240902/vers-la-multipolarite-le-chef-de-la-diplomatie-chinoise-exhorte-lafrique-a-joindre-les-efforts--1068111212.html

Vers la multipolarité: le chef de la diplomatie chinoise exhorte l'Afrique à joindre les efforts

Les pays africains et Pékin doivent s'unir dans la lutte pour un monde juste et ordonné, exempt d'hégémonie et de protectionnisme, plaide Wang Yi

Et de souligner que la Chine et les nations africaines ont des positions communes en défendant: De plus, il a rappelé que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains a augmenté en 2023 pour atteindre 282,1 milliards.

