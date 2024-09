https://fr.sputniknews.africa/20240902/un-navire-liberien-devient-le-plus-grand-porte-conteneurs-a-traverser-le-canal-de-panama---video-1068110250.html

Un navire libérien devient le plus grand porte-conteneurs à traverser le canal de Panama - vidéo

Un navire libérien devient le plus grand porte-conteneurs à traverser le canal de Panama - vidéo

L'Autorité du canal de Panama a annoncé que vendredi, un navire commercial battant pavillon libérien de 17.640 conteneurs a battu le record du plus grand... 02.09.2024, Sputnik Afrique

Le porte-conteneurs MSC Marie, long de 366 mètres et large de 51 mètres, a traversé le canal depuis le port mexicain de Manzanillo, dans le Pacifique, jusqu'à un port de la côte caraïbe du Panama. Le porte-conteneurs aurait payé plus de 1,3 million de dollars pour son passage dans le canal.Selon un communiqué de l'Autorité du canal de Panama, le précédent record était détenu par l'Ever Max de 17.312 conteneurs, qui a traversé le canal en 2023.Les États-Unis ont ouvert le canal de Panama de 50 miles (80 km) le 15 août 1914. Depuis lors, plus de 1,2 million de navires y sont passés. La voie navigable a été élargie en 2016 pour permettre le passage de navires plus grands et plus profonds.

