Région de Koursk: les volontaires russes évacuent une femme de 96 ans d'un village pilonné par Kiev

Pendant une accalmie, les volontaires ont couru dans la maison "à leurs risques et périls et l'ont portée dans leurs bras", a raconté à Sputnik Maria Skrob... 02.09.2024, Sputnik Afrique

La vétérane de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) a passé plusieurs semaines dans sa localité régulièrement bombardée. Les bénévoles lui apportaient de la nourriture et des médicaments, mais elle a toujours refusé de partir. Ce n'est qu'après l'explosion d'un obus tout près de sa maison qu'elle a accepté de la quitter. La vieille femme est prise en charge dans un hôpital. Elle se sent bien et les volontaires essaient de trouver ses proches.

