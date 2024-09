https://fr.sputniknews.africa/20240902/le-gabon-autorise-de-nouveau-lexploitation-dun-arbre-rare-le-kevazingo-1068113903.html

Le Gabon autorise de nouveau l'exploitation d'un arbre rare, le kévazingo

Le Gabon autorise de nouveau l'exploitation d'un arbre rare, le kévazingo

Sputnik Afrique

Le kévazingo est notamment utilisé pour fabriquer des tables de luxe et des guitares spéciales. Il fait l'objet d'une forte demande en Asie, notamment au Japon... 02.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-02T15:45+0200

2024-09-02T15:45+0200

2024-09-02T15:45+0200

gabon

afrique subsaharienne

forêt

arbres

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/02/1068113734_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_43c897cfa9393b1951ae5fee7f59d2c6.jpg

Le gouvernement de transition a adopté samedi un projet de décret assouplissant les restrictions sur l’exploitation forestière de ce bois très précieux sous certaines conditions.L’exploitation sera désormais autorisée dans des "concessions gérées durablement" et sous surveillance géo-référencée, selon un communiqué officiel.Le pays cherche désormais à "stimuler le développement des régions forestières et créer de nouvelles opportunités d’emploi ".L’exploitation de ce bois prisé était suspendue depuis 2018 par souci de préservation environnementale et en réponse à un trafic grandissant.Le Gabon est une plaque tournante pour les braconniers, l'exploitation forestière illégale et le commerce illicite d'espèces sauvages.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gabon, afrique subsaharienne, forêt, arbres