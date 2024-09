https://fr.sputniknews.africa/20240902/gabon-le-projet-de-nouvelle-constitution-remis-au-president-de-la-transition-1068109123.html

Gabon: le projet de nouvelle constitution remis au Président de la Transition

Le projet de nouvelle Constitution instaure un régime présidentiel. Le poste de Premier ministre sera supprimé. Le Président de la République sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois.Tout président en exercice voulant réviser ces dispositions se rendrait désormais coupable de haute trahison, précise Africanews. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent destituer le président de la République en cas de haute trahison.Ce dernier peut à son tour dissoudre les deux chambres du Parlement, prévoit encore le projet. Le Dialogue national inclusif qui avait pour but de rédiger le texte de la Constitution, de réformer les institutions du pays et de réfléchir sur la transparence électorale ainsi que la gouvernance du pays après la transition politique entamée avait officiellement débuté le 2 avril dernier.Le rapport politique du Dialogue avait recommandé un régime présidentiel dans la future Constitution et la suspension de toutes les formations politiques jusqu'à la mise en place de nouvelles règles plus strictes, précise le média Africanews. La durée de la transition est maintenue à deux ans avec un an de sursis en cas de force majeure, selon la même source.

