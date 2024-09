https://fr.sputniknews.africa/20240902/des-etudiants-de-six-pays-africains-prennent-part-au-championnat-geologique-en-russie-1068117778.html

Des étudiants de six pays africains prennent part au championnat géologique en Russie

L'événement réunit les équipes de Russie et de dix pays autres pays, dont le Zimbabwe, le Ghana, l'Éthiopie, le Mozambique, l'Afrique du Sud et la Guinée.

La compétition a attiré l'attention de nombreux pays, et les organisateurs ont même dû lancer un concours pour sélectionner les participants, a déclaré le chef de l'Agence fédérale russe pour l'utilisation du sous-sol à la cérémonie d'ouverture. Le championnat se tient du 2 au 9 septembre à Oufa, capitale de la république du Bachkortostan, une des plus anciennes régions minières russes qui abrite des gisements prometteurs. Chaque équipe compte sept membres et un superviseur. Les épreuves se déroulent en 11 étapes et donnent aux jeunes la possibilité non seulement d'approfondir les connaissances, mais aussi de trouver des amis. Le programme prévoit entre autres des événements culturels et sportifs, des excursions, des séminaires et des master-class. Les gagnants et les finalistes rencontreront des experts de l'industrie et auront l'occasion de suivre un stage dans de grandes entreprises.

