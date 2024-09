https://fr.sputniknews.africa/20240902/cote-divoire-le-gouvernement-saisit-les-biens-dune-trentaine-detrangers-pour-terrorisme-1068116361.html

Côte d’Ivoire: le gouvernement saisit les biens d'une trentaine d'étrangers pour terrorisme

Une liste de 29 noms dévoilée par le ministère des Finances et du budget comprend 15 ressortissants burkinabè, 7 Ivoiriens, 5 Maliens, 1 Gambien, 1... 02.09.2024, Sputnik Afrique

Ils sont tous inscrits sur la liste noire nationale et leurs avoirs sont gelés pour une période de six mois renouvelable. Les autorités leur reprochent de diverses infractions, notamment le financement du terrorisme et la participation à des groupes terroristes. De plus, l'arrêté interdit aux personnes morales et physiques se trouvant sur le sol ivoirien de mettre à leur disposition des fonds ou d'autres ressources.

