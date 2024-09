https://fr.sputniknews.africa/20240902/avec-lafrique-pekin-pret-a-defendre-les-interets-des-pays-en-developpement-1068111683.html

Avec l’Afrique, Pékin prêt à défendre les intérêts des pays en développement

La Chine est prête à promouvoir le partenariat sino-africain, a déclaré le Président Xi Jinping lors de sa rencontre avec son homologue congolais Félix... 02.09.2024, Sputnik Afrique

Le pays est également prêt à favoriser l'aspiration des pays du Sud global à la paix et au développement sur fond de grands changements en cours dans le monde, selon lui.La Chine soutient aussi la RDC dans la protection de la souveraineté nationale et le développement indépendant, a assuré le dirigeant chinois, cité par la télévision nationale.Le sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique (#FOCAC2024) se tiendra du 4 au 6 septembre. Cette année, il est consacré à la modernisation conjointe et à la création d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique.Selon Xi Jinping, les buts du forum sont les suivants:

