Vingt ans après, la Russie se souvient de l'attentat de Beslan qui a fait plus de 300 morts

Le 1er septembre marque la commémoration de l'attentat de Beslan, qui a coûté la vie à 334 personnes, dont 186 enfants. 01.09.2024, Sputnik Afrique

beslan

prise d'otages de beslan (septembre 2004)

russie

attentat

Le 1er septembre 2004, dans la ville de Beslan, en république d'Ossétie du Nord, un groupe terroriste s'est emparé du bâtiment de l'école secondaire N°1. Le détachement était dirigé par Rassoul Khachbarov.Les terroristes ont ouvert le feu dans la cour de l'école, alors qu'était organisé une fête pour la rentrée. Ils ont conduit toutes les personnes dans un gymnase.Le nombre d'otages, selon les premières informations, était de 354 (il s'est avéré plus tard qu'il y avait en fait 1.128 personnes). La grande majorité était des enfants. Des parents et des enseignants ont aussi été capturés.Dans le but d'intimider, les terroristes ont abattus une dizaine d'otages et jeté leurs corps depuis le premier étage.Pendant trois jours, les terroristes ont refusé de donner aux otages des médicaments, de l'eau, de la nourriture. Ils ont cependant accepté de négocier avec l'ex-président de l'Ingouchie, Rouslan Aouchev, qui a fait libérer 26 personnes.Le 3 septembre, quatre employés du ministère des Situations d'urgence se sont rendus près du bâtiment pour récupérer les corps des otages tués. Deux puissantes explosions ont alors retenti dans le gymnase, entraînant l'intervention imprévue des forces spéciales.Des enfants et des femmes ont tenté de prendre la fuite. Des tireurs d'élite ont neutralisé des terroristes qui leur tiraient dessus.Les forces spéciales ont évacué les blessés et combattu jusque tard dans la soirée. Le bâtiment scolaire a été partiellement détruit.La tragédie a fait 334 morts, dont 318 otages, parmi lesquels 186 enfants.Dix employés du FSB, deux du ministère des Situations d'urgence et 15 policiers sont également morts. La plupart en protégeant des enfants.Une affaire pénale a été ouverte pour meurtre, terrorisme et prise d'otages.Un des terroristes, Nourpashi Koulaïev, a été arrêté. Tous les autres sont morts. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité.Les terroristes ayant planifié l'action ont été éliminés.En souvenir de Beslan, le 3 septembre est devenu une journée de solidarité dans la lutte contre le terrorisme.Il a été décidé de ne pas reconstruire l'école. Un complexe mémoriel a été ouvert à son emplacement.

