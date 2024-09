https://fr.sputniknews.africa/20240901/une-association-caritative-russe-autonomise-des-jeunes-filles-en-zambie-1068098893.html

Une association caritative russe autonomise des jeunes filles en Zambie

L'organisation Kalingalinga Girls en Zambie soutient plus de 100 filles qui étudient les mathématiques, les sciences naturelles et participent à des activités... 01.09.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique est le seul endroit au monde où l'on peut observer des bénéfices fondamentaux avec des efforts ordinaires, en transformant la vie des moins fortunés pour le mieux, a indiqué à Sputnik Afrique la philanthrope russe Yanina Doubeïkovskaïa, à l’origine du projet.Elle est la marraine du projet caritatif Zambian Kalingalinga Girls, un projet familial fondé en 2019 avec ses enfants adolescents Svetlana et Alexeï à Lusaka. Ils ont commencé par aider 20 filles et en comptent désormais "plus de 100 sous leur patronage"."Toutes les filles, tous les enfants ont besoin de soutien, cela ne dépend pas de l'endroit où ils vivent", a indiqué la philanthrope lorsqu'on lui a demandé pourquoi les volontaires russes arrivent jusqu'en Zambie pour aider les enfants.Pour Ruth Tembo, 14 ans, élève de Kalingalinga Girls qui n'a jamais été à l'école avant l'âge de 13 ans, Yanina est devenue une véritable figure maternelle."C'est important parce que cela nous donne l'opportunité d'aller à l'école", a déclaré Tembo à Sputnik Afrique , ajoutant qu'elle "était triste de vivre et de ne rien savoir" avant de faire partie du projet. Aujourd'hui, Ruth étudie les sciences, l'anglais et les mathématiques et apprend l'anglais et le russe pour devenir un jour avocate.En ce qui concerne les volontaires, Yanina a exprimé sa gratitude à "chacun d'entre eux", ainsi qu'aux parents des jeunes qui viennent en Zambie. Notamment parce qu'ils sentent que leurs enfants méritent et sont prêts à relever le défi de voir la vraie vie, et d'avoir un impact sur les histoires de vraies filles et de vraies personnes, en plus du farniente trivial sur la plage et de profiter des vacances.Selon Mme Doubeïkovskaïa, dans les familles africaines pauvres, les mères préfèrent souvent investir dans les garçons plutôt que dans les filles. Il est donc nécessaire de soutenir leur éducation.Les filles de Kalingalinga travaillent en étroite collaboration avec l'école secondaire Golden Glad, en proposant des cours du samedi pour une éducation supplémentaire. Ceux-ci comprennent des activités créatives comme les échecs, le travail en bibliothèque, la lecture et des pratiques créatives comme le coloriage et la peinture, a déclaré la fondatrice.Selon la philanthrope, la décision de l'association caritative d'introduire des bourses complètes a été prise parce que les cours hebdomadaires n'étaient pas suffisants pour soutenir le développement global d'un enfant.Aujourd'hui, l'association caritative compte plus de 80 jeunes filles. Le programme Angel Parents stipule que des particuliers ou des familles financent la scolarité de certaines filles dans une école.Le projet a commencé lorsque l'époux de Mme Doubeïkovskaïa était à la tête de la Maison russe à Lusaka. Yanina a déclaré avoir participé au processus de sélection des meilleurs étudiants pour intégrer les universités russes. Pour les meilleurs diplômés des écoles zambiennes, cela crée des opportunités à un niveau supérieur, a-t-elle affirmé.De plus, "les étudiants ne font pas qu'étudier en Russie, ils deviennent Russes".Mme Doubeïkovskaïa dit être fière du fait que grâce aux efforts déployés par la Maison russe, les deux premiers étudiants en théâtre ont pu intégrer les programmes d'interprétation des meilleures écoles de théâtre russes. À leur retour en Zambie, elle espère qu'ils créeront un théâtre national et une industrie cinématographique nationale.L'Union soviétique a toujours soutenu l'indépendance de l'Afrique, a-t-elle fait remarquer.

