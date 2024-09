https://fr.sputniknews.africa/20240901/nigeria-deux-bourses-de-cryptomonnaies-recoivent-une-approbation-de-principe--1068102643.html

Nigeria: deux bourses de cryptomonnaies reçoivent une "approbation de principe"

Un agrément provisoire a été accordé aux plateformes Quidax et Busha par la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SEC), a fait savoir le... 01.09.2024, Sputnik Afrique

Les deux bourses pourront "commencer à fonctionner dans le cadre du programme d'incubation réglementaire accéléré". Cinq autres entités ont été également admises pour tester leurs modèles et technologies, ajoute la SEC. Ces approbations constituent une "étape préalable à l'enregistrement complet", explique l'instance. Celle-ci est en train d'examiner d'autres demandes et va accorder son approbation de principe à celles qui répondent aux exigences. Le secteur des actifs numériques fait l’objet d’une surveillance accrue depuis février 2024. Les autorités reprochent au trading de pair à pair (P2P) de contribuer à la volatilité du naira dont le cours ne cesse de baisser face au dollar. Pour contrer la dévaluation de la monnaie nationale, de nombreux Nigérians se tournent vers les cryptomonnaies comme alternative financière.

