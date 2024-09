https://fr.sputniknews.africa/20240901/de-jeunes-militants-burkinabe-qualifient-lukraine-de-soutien-ouvert-du-terrorisme-international-1068096146.html

De jeunes militants burkinabè qualifient l'Ukraine de "soutien ouvert du terrorisme international"

De jeunes militants burkinabè qualifient l'Ukraine de "soutien ouvert du terrorisme international"

Sputnik Afrique

Kiev est un "parrain du terrorisme soutenu par la France", ont déclaré, dans un communiqué, les membres de mouvements du Burkina Faso: la coalition... 01.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-01T09:48+0200

2024-09-01T09:48+0200

2024-09-01T09:48+0200

burkina faso

ukraine

communiqué

terrorisme

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0d/1064600196_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0e6265ac4a8fc4283cdc48caca4bf9c5.jpg

Le communiqué a été publié à l'issue d'un rassemblement, le 31 août à Ouagadougou, de leurs militants et sympathisants. Et ce, pour marquer leur soutien aux autorités de la transition et dénoncer l’appui de Kiev aux attaques terroristes au Sahel.Le document affirme que "l'Ukraine est devenue l'armée de l'ombre des Occidentaux qui est utilisée dans les points chauds du monde entier"."L'Ukraine, avec le soutien de la France, recrute des Africains pour la guerre contre la Russie", ajoute le communiqué."Les ambassades ukrainiennes sont une menace pour les pays africains", affirment les militants.

burkina faso

ukraine

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, ukraine, communiqué, terrorisme, afrique subsaharienne