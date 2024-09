https://fr.sputniknews.africa/20240901/au-rwanda-le-president-licencie-a-nouveau-environ-200-militaires-1068100827.html

Au Rwanda, le Président licencie à nouveau environ 200 militaires

Le motif de cette décision du commandant en chef des forces rwandaises, Paul Kagame, est des malversations constatées au sein de l’appareil militaire, écrivent... 01.09.2024, Sputnik Afrique

Parmi les officiers concernés sont nommés Martin Nzaramba, l’ancien commandant du centre de formation militaire de Nasho, déjà mis à la retraite en 2023, et Etienne Uwimana, directeur d’un département de l’hôpital militaire de Kanombe, indique un communiqué publié le 30 août.Martin Nzaramba est impliqué dans une affaire de corruption et de détournement de fonds destinés au bien-être des soldats, d'après le porte-parole des forces rwandaises cité par le média Igihe. Etienne Uwimana aurait violé les principes éthiques de l’armée.La vague de licenciements touche aussi une vingtaine d’autres officiers et près de 200 personnels militaires de différents rangs, précise le communiqué.L’armée rwandaise subit régulièrement des licenciements ces dernières années. La plupart des coupes étaient expliquées par la mauvaise conduite des concernés.

