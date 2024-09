https://fr.sputniknews.africa/20240901/85-ans-apres-la-seconde-guerre-mondiale-un-conflit-aux-repercussions-durables-1068085912.html

85 ans après: la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux répercussions durables

85 ans après: la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux répercussions durables

Sputnik Afrique

Le 1er septembre 1939 commençait la guerre la plus dévastatrice de l'histoire, qui a coûté la vie à 55 millions de personnes et laissé derrière elle des pays... 01.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-01T08:47+0200

2024-09-01T08:47+0200

2024-09-01T08:47+0200

seconde guerre mondiale

urss

allemagne

japon

italie

états-unis

france

royaume-uni

chine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057767534_482:0:4123:2048_1920x0_80_0_0_18bdd2f630a6fd2e390a8ceefe3a1223.jpg

Alors que la paix a du mal à s'installer dans tous les coins de la planète, Sputnik Afrique revient sur les origines, les conséquences et les événements majeurs qui ont jalonné les six années de guerre.La Seconde Guerre mondiale a été la plus vaste confrontation militaire de l'histoire de l'humanité avec 110 millions d'individus dans les rangs des belligérants.Les combats ont été menés en Europe, en Asie, en Afrique, dans les océans Atlantique, Pacifique, Indien et Arctique.Le conflit a impliqué 61 pays, représentant une population de 1,7 milliard de personnes. Les hostilités se sont déroulées sur les territoires de 40 États.Pour la toute première fois, une arme nucléaire a été employée. De plus, le conflit a été marqué par l'utilisation massive de chars d'assaut et l'introduction généralisée de nouveaux moyens techniques.Marche vers la guerreLa Seconde Guerre mondiale trouve ses origines dans l'aggravation des contradictions sociales, idéologiques et nationales, tant à l'intérieur de certaines puissances qu'entre États et groupes d'États, ainsi que dans la militarisation la société. Mais la guerre a surtout été provoquée par volonté de l'Allemagne et de ses alliés de repartager le monde par voie armée.Le programme nazi de conquête du monde prévoyait le retour des anciennes colonies, la défaite de la Grande-Bretagne comme de la France et de menacer les États-Unis. Après avoir créé une base militaire et économique solide, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, connus sous le nom des forces de l'Axe, ont commencé à mettre en œuvre leurs plans expansionnistes.L'Allemagne a envahi la zone démilitarisée de la Rhénanie en mars 1936 puis annexé l'Autriche en mars 1938, éliminant ainsi un État indépendant. Ensuite le Troisième Reich a pris les territoires des Sudètes à la Tchécoslovaquie, abandonnée par Londres et Paris.Au début des années 1930, le Japon a occupé le nord-est de la Chine, créant ainsi un tremplin pour une attaque contre l'URSS, la Mongolie et le reste de la Chine. Les fascistes italiens sont entrés en Éthiopie en 1935 et, en avril 1939, ils ont occupé l'Albanie.Les grandes bataillesLe conflit a officiellement commencé le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne, entraînant la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni.Les premières années ont été marquées par une série de victoires éclatantes pour l'Axe, avec des campagnes rapides en Europe occidentale et en Afrique du Nord. La bataille de France en 1940, lorsque les forces allemandes ont contourné les lignes de défense françaises par les Ardennes, a conduit à la chute rapide de Paris et à l'établissement d'un régime collaborationniste.Le 22 juin 1941, les troupes allemandes envahissent le territoire de l'Union soviétique, soutenues par la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande, l'Italie et plus tard, par la Norvège. Malgré une avancée fulgurante, les forces de la Wehrmacht ont été stoppées en décembre 1941, à une trentaine de kilomètres de Moscou.Pendant ce temps, le Japon poursuivait son expansion en Asie-Pacifique, culminant avec l'attaque surprise sur Pearl Harbor, qui a entraîné l'entrée des États-Unis dans le conflit.Sur le front Est, à la suite des batailles de Stalingrad et de Koursk, l'URSS a lancé sa contre-offensive. Ces victoires ont marqué la perte de l'initiative stratégique par l'Allemagne et ont constitué un grand tournant dans la guerre.Vers 1944, les troupes soviétiques ont libéré la quasi-totalité du territoire de l'URSS. Le 6 juin 1944, les troupes anglo-américaines ont débarqué en France, ouvrant un deuxième front en Europe, et ont lancé une offensive contre l'Allemagne.En avril-mai 1945, les unités soviétiques ont vaincu les dernières troupes allemandes dans les opérations de Berlin et de Prague et se sont jointes aux forces alliées. La guerre en Europe a pris fin.Les États-Unis ont procédé, les 6 et 9 août 1945, au bombardement atomique des villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. L'URSS, remplissant son devoir d'alliée, a déclaré la guerre au Japon et a entamé le 9 août des opérations militaires qui ont permis la libération de la Chine du Nord-Est, de la Corée du Nord, de Sakhaline et des îles Kouriles.Le 2 septembre 1945, le Japon a capitulé et la Seconde guerre mondiale a été terminée.Le lourd bilan et les conséquences Plus de 55 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 27 millions en Union soviétique. Les dégâts causés par les destructions directes et les celles des valeurs matérielles en URSS ont représenté près de 41% du total des pays engagés dans la guerre. Les pertes totales de la Wehrmacht s'élèvent à 13,4 millions de personnes, dont 10 millions sur le front germano-soviétique. Les alliés de l'Allemagne ont perdu 1,7 million de personnes. Les pertes japonaises s'élèvent à plus de 2,5 millions de personnes. La Pologne a également enregistré de lourdes pertes à hauteur de 6 millions de personnes. Les pertes des États-Unis s'élèvent à 400.000 hommes, celles de la Grande-Bretagne à 370.000. Les atrocités commises durant cette période, notamment la Shoah, ont profondément marqué la conscience collective. La guerre a également accéléré la décolonisation dans de nombreuses régions du monde, alors que les puissances coloniales étaient affaiblies. Sur le plan géopolitique, le conflit a engendré une nouvelle configuration mondiale avec l'émergence des États-Unis et de l'Union soviétique comme superpuissances. L'Organisation des Nations unies a été instaurée pour prévenir de futurs conflits mondiaux et promouvoir la coopération internationale.

urss

allemagne

japon

italie

états-unis

france

royaume-uni

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

seconde guerre mondiale, urss, allemagne, japon, italie, états-unis, france, royaume-uni, chine