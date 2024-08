https://fr.sputniknews.africa/20240831/une-partie-du-kenya-dont-sa-capitale-touchee-par-une-panne-delectricite-1068080031.html

Une partie du Kenya dont sa capitale touchée par une panne d'électricité

Une partie du Kenya dont sa capitale touchée par une panne d'électricité

Une partie du Kenya, dont la capitale Nairobi, était plongée dans le noir vendredi soir en raison d'une panne, a annoncé la Kenya Power and Lighting Company... 31.08.2024

Six des huit régions constitutives du réseau national était privées de courant. "Nous avons perdu l'alimentation électrique dans plusieurs régions du pays, à l'exception de la région du Rift Nord et de certaines parties de la région Ouest", a déclaré KPLC dans un communiqué vendredi soir, sans donner de détails sur l'origine de la panne.Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur d'éventuelles perturbations du trafic aérien à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, l'un des principaux d'Afrique de l'Est (6,5 millions de passagers annuels en 2022). Le courant a été coupé vers 21h30 locales (18h30 GMT). Les coupures de courant localisées ne sont pas rares au Kenya. Mais le pays a récemment connu plusieurs pannes à grande échelle. En mai, plusieurs régions avaient été privées de courant durant plusieurs heures.En août 2023, une panne géante avait touché la quasi-totalité du Kenya durant près de 24 heures, ralentissant l'activité de cette puissance économique d'Afrique de l'Est de 50 millions d'habitants. L'aéroport JKIA avait été affecté, en raison d'une panne d'un des générateurs de secours.Le ministre des Transports de l'époque, Kipchumba Murkomen, avait présenté ses excuses, limogé les responsables de l'Autorité aéroportuaire et de l'aéroport, en assurant que "cela ne se reproduira/it/ plus".

