Or: un nouveau permis d'exploration délivré à une société d'État du Mali

Le permis concerne 97,41 km² à N'Tahaka, dans la région de Gao.Le Mali était le troisième producteur d'or d'Afrique en 2023. Il a enregistré une production industrielle d'or de 66,5 tonnes en 2023 et vise 57,3 tonnes cette année, selon les données officielles. En 2022, le gouvernement a créé une nouvelle société minière nationale.La majeure partie de la production industrielle provient d'entreprises étrangères, dont les canadiennes Barrick Gold, B2Gold et Allied Gold et la britannique Hummingbird Resources.Créée en 2022, SOREM élargit ainsi son portefeuille aurifère au Mali. La société a acquis cette année la mine d'or de Morila auprès de l'australien Firefinch. L'État malien, actionnaire unique de SOREM, percevra les bénéfices de cette mine, et de tout autre gisement d'or que la société pourrait découvrir.

