Maîtrise des langues, cruciale pour les relations internationales, selon une responsable du Zimbabwe

Enseigner aux enfants différentes langues dans des contextes informels et formels améliorera considérablement l'efficacité de la communication et renforcera... 31.08.2024, Sputnik Afrique

Les programmes d'échanges culturels et les initiatives de jumelage de villes peuvent contribuer de manière significative à l'apprentissage des langues, car ils contribuent à accélérer le processus de compréhension et de communication dans les langues des autres, selon elle.En outre, la secrétaire municipale a répété la fameuse phrase du Président du Zimbabwe: "un ami pour tous et un ennemi pour personne", qui met l'accent sur la politique d'ouverture de longue date du pays, y compris sa volonté de s'engager dans le commerce.

