L'institut sud-africain Biovac se dit en mesure de produire un vaccin contre le mpox

L'institut sud-africain Biovac se dit en mesure de produire un vaccin contre le mpox

Le fabricant de vaccins établi au Cap veut des précisions sur la demande à long terme et attend des discussions plus détaillées avec des entreprises... 31.08.2024, Sputnik Afrique

Une production durable dépend d'une demande à long terme. Biovac cherche à savoir si la demande proviendra des programmes de prévention ou de la constitution de stocks par des partenaires tels que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l'Unicef. La garantie d'une demande constante est essentielle pour garantir la production locale et permettre de répondre aux futures épidémies, a fait valoir la responsable. Le 14 août, l'OMS a déclaré que l'épidémie de variole constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Selon le CDC Afrique, plus de 22.800 cas et au moins 622 décès dus au mpox ont été enregistrés dans 13 pays africains depuis janvier.

