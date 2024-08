https://fr.sputniknews.africa/20240831/le-senegal-annonce-louverture-dune-usine-russe-kamaz-pourquoi-ces-camions-sont-ils-si-prises-1068091491.html

Le Sénégal annonce l'ouverture d'une usine russe KAMAZ: pourquoi ces camions sont-ils si prisés?

KAMAZ est un fabricant de camions, d'autobus et de moteurs dont le siège se trouve dans la république russe du Tatarstan. 31.08.2024, Sputnik Afrique

Fondée en 1969, l'entreprise est surtout connue pour ses camions à cabine avancée. KAMAZ est le plus grand constructeur de poids lourds de Russie et de l'espace post-soviétique, produisant plus de 53.000 véhicules par an. Ses camions ont remporté le Rallye Dakar à 19 reprises, un record dans la catégorie des camions, tous constructeurs confondus. Le groupe produit aussi depuis 2014 le modèle KAMAZ Typhoon, véhicule blindé de transport de troupes protégé contre les tirs d'obus et les explosions de mines terrestres. L'entreprise propose également des bus électriques modernes, qui remplacent activement les bus diesel conventionnels dans les rues de Moscou. D'après les conducteurs, le camion peut facilement transporter de lourdes charges quelle que soient la météo et la qualité de la route. Il est considéré comme fiable, peu coûteux à entretenir, et les conducteurs se sentent en confiance. Les camions KAMAZ sont déjà activement utilisés par l'armée sénégalaise, à qui ils ont été fournis dans le cadre d'un accord signé en 2019 lors du premier sommet Russie-Afrique.

