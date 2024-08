https://fr.sputniknews.africa/20240831/le-mali-repond-a-lalgerie-qui-laccuse-davoir-cible-des-civils-dans-une-frappe-recente-1068087602.html

Le Mali répond à l'Algérie qui l'accuse d'avoir ciblé des civils dans une frappe récente

Le Mali répond à l'Algérie qui l'accuse d'avoir ciblé des civils dans une frappe récente

"Une affirmation aussi grave qu’infondée", a déclaré l'ambassadeur du Mali auprès des Nations unies au cours d'une réunion du Conseil de sécurité. 31.08.2024, Sputnik Afrique

Il a réagi ainsi aux déclarations du représentant algérien qui avait affirmé qu'une vingtaine de civils avaient été tués dans une attaque de drone dans le nord du Mali. Et d'inviter Alger à "adopter une attitude plus constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d’amitié et de coopération". Les forces maliennes assurent avoir repéré des équipements militaires dans la localité de Tinzaouatène, à la frontière avec l'Algérie, au cours d'une mission de reconnaissance le 25 août. Elles ont ensuite neutralisé une vingtaine d’hommes armés grâce à une frappe de précision, affirme l'état-major malien.

