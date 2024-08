https://fr.sputniknews.africa/20240831/larmee-gabonaise-a-montre-ses-blindes-russes-pour-le-jour-de-lindependance-1068089966.html

L'armée gabonaise a montré ses blindés russes pour le Jour de l'indépendance

L'armée gabonaise a montré ses blindés russes pour le Jour de l'indépendance

Quatre véhicules de transport de troupes résistants aux mines Spartak, peints aux couleurs du Gabon, ont défilé à Libreville le 17 août dernier aux côtés des... 31.08.2024, Sputnik Afrique

Les engins seront utilisés aussi bien par l'armée que par la Garde républicaine gabonaise.Dévoilé au public en 2019, le Spartak est généralement équipé d'une tourelle ouverte et est le plus souvent armé d'une mitrailleuse Kord de 12,7 mm.Le blindage frontal et le toit du véhicule peuvent résister à des obus de 12,7 mm, voire, une fois équipé d'un blindage supplémentaire, de 14,5 mm.

