https://fr.sputniknews.africa/20240831/la-russie-concoit-un-systeme-de-monitoring-des-infections-intestinales-en-republique-du-congo-1068086656.html

La Russie conçoit un système de monitoring des infections intestinales en République du Congo

La Russie conçoit un système de monitoring des infections intestinales en République du Congo

Sputnik Afrique

Les scientifiques russes mènent dans ce pays un projet d’envergure pour étudier l'incidence et la structure des infections intestinales, explique à Sputnik... 31.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-31T14:40+0200

2024-08-31T14:40+0200

2024-08-31T14:40+0200

russie

république du congo

rospotrebnadzor

opinion

lutte contre les infections

afrique

surveillance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/1f/1068086476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c08280cc964c4b3bb072095926ce73af.png

Leur objectif est d’élaborer, en se basant sur les résultats du projet, un programme général de surveillance des infections de ce type pour les prévenir, précise Vladimir Dedkov. De plus, Moscou aide ce pays africain en lui fournissant des systèmes de dépistage et des équipements "là où ils font défaut", poursuit-il.En effet, à cause des défis logistiques et financiers sur le continent, les spécialistes africains "manquent de matériel à certains endroits, il y a toujours un problème de consommables et de réactifs".Les spécialistes de Rospotrebnadzor, régulateur sanitaire russe, du 19 au 23 août ont organisé en République du Congo une formation sur la prévention des maladies infectieuses.

russie

république du congo

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, république du congo, rospotrebnadzor, opinion, lutte contre les infections, afrique, surveillance