La Russie a testé "avec succès" des kits de dépistage de mpox au Congo

La Russie a testé "avec succès" des kits de dépistage de mpox au Congo

Vladimir Dedkov, scientifique de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg et membre du groupe de travail de l'OMS sur les nouveaux agents pathogènes, a partagé... 31.08.2024

Tout en reconnaissant la qualité des tests Altona Diagnostics, il a pourtant noté le coût inférieur des kits russes, alors qu’ils se ressemblent dans leurs fonctionnalités, à savoir leur spécificité. Un avantage qui "permet d'en fournir davantage". "La Russie est prête à apporter son aide de toutes les manières possibles. Nous avons beaucoup d'expérience. L’URSS a joué un rôle important dans la lutte contre la variole, y compris sur le continent africain. On y a fourni des vaccins, envoyé des spécialistes et des virologues. Et c’est ainsi que nous avons vaincu cette infection. Eh bien, si nécessaire, comme on dit, nous pouvons le répéter", a indiqué Vladimir Dedkov.

