https://fr.sputniknews.africa/20240831/djibouti-prevoit-daccorder-a-lethiopie-lacces-a-un-port-pour-apaiser-les-tensions-dans-la-region-1068095090.html

Djibouti prévoit d'accorder à l'Éthiopie l'accès à un port pour apaiser les tensions dans la région

Djibouti prévoit d'accorder à l'Éthiopie l'accès à un port pour apaiser les tensions dans la région

Sputnik Afrique

"Nous proposons la gestion à 100% d'un port dans le nord, un nouveau corridor qui est déjà construit", a déclaré le ministre djiboutien des Affaires... 31.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-31T19:49+0200

2024-08-31T19:49+0200

2024-08-31T19:49+0200

djibouti

éthiopie

somalie

somaliland

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/1f/1068093209_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_d4b7f5c08c9565ab27693fb9fd7061b9.jpg

Il s'agit du port de Tadjourah, à une centaine de kilomètres de la frontière éthiopienne, a précisé Mahamoud Ali Youssouf dans une interview. Cette initiative du Président djiboutien a pour objectif d'aider l'Éthiopie et la Somalie à "trouver une voie de dialogue et mettre fin à l'escalade", a-t-il expliqué. Le chef d'État djiboutien prévoit de rencontrer prochainement ses homologues éthiopien et somalien pour discuter de la question, a révélé M.Youssouf. La crise entre Addis-Abeba et Mogadiscio a éclaté en janvier, suite à la signature d’un protocole d’accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, république autoproclamée. Il permettait à l'Éthiopie d'acquérir un accès direct à la mer en échange de la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland. La Somalie a dénoncé cet acte et expulsé l'ambassadeur éthiopien.

djibouti

éthiopie

somalie

somaliland

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

djibouti, éthiopie, somalie, somaliland, afrique subsaharienne