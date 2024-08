https://fr.sputniknews.africa/20240831/ce-que-les-medias-nous-ont-dit-sur-la-russie-est-faux-lance-un-etudiant-camerounais-a-lougansk-1068092614.html

"Ce que les médias nous ont dit sur la Russie est faux", lance un étudiant camerounais à Lougansk

"Tout le monde ici est amical. N'hésitez pas à essayer. Vous vous amuserez, vous aimerez", a déclaré à Sputnik Afrique Epo Eke Max Laplace, le premier étudiant...

Il a expliqué ce choix par les perspectives qui s'ouvrent pour la Russie, un pays qui, selon lui, va dépasser les autres en termes de développement d'ici cinq à dix ans. De plus, le jeune homme originaire de Douala est attiré par les positions morales proches des Russes et des Africains. Il a pu le constater dans son pays à travers les émissions de Sputnik et de RT et s'en assuré une fois à Lougansk. L'étudiant est actuellement en année préparatoire pour maîtriser le russe. Un vrai défi qu'il compte surmonter grâce à la persévérance et à l'assiduité. Il entamera ensuite son master en gestion et aspire à décrocher par la suite un emploi à Lougansk, qu'il trouve "très paisible", ou dans une autre ville russe. L'arrivée d'Epo Eke Max Laplace est aussi une source de satisfaction pour l'établissement d'enseignement, a fait valoir le vice-recteur aux Relations internationales. L'université élargit ses engagements internationaux et enregistre des demandes venant entre autres du Nigeria et de Sierra Leone, a ajouté Alexandre Klouïev.

